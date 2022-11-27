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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırşehir TSO'da yönetim kurulu belirlendi

AA

Kırşehir TSO'da yönetim kurulu belirlendi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odasında (TSO) Yönetim Kurulu Başkanlığına Mustafa Yılmaz seçildi.

Kırşehir TSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen hafta gerçekleştirilen 12 meslek grubu seçimlerinden sonra yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri ve TOBB delegesi ile meclis başkanlığı belirlendi.

Yapılan seçimlerin ardından Kırşehir TSO Yönetim Kurulu Başkanı olan Mustafa Yılmaz, üyelerin kendisine ve ekibine gösterdiği güven, destek için teşekkür etti.

Kırşehir TSO Meclis Başkanlığına Ramazan Dumlupınar, TOBB delegesi olarak da Eşref Aşık seçildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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