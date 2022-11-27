Kırşehir TSO'da yönetim kurulu belirlendi

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odasında (TSO) Yönetim Kurulu Başkanlığına Mustafa Yılmaz seçildi.

Kırşehir TSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen hafta gerçekleştirilen 12 meslek grubu seçimlerinden sonra yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri ve TOBB delegesi ile meclis başkanlığı belirlendi.

Yapılan seçimlerin ardından Kırşehir TSO Yönetim Kurulu Başkanı olan Mustafa Yılmaz, üyelerin kendisine ve ekibine gösterdiği güven, destek için teşekkür etti.

Kırşehir TSO Meclis Başkanlığına Ramazan Dumlupınar, TOBB delegesi olarak da Eşref Aşık seçildi.

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