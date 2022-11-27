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KIRŞEHİR (AA) - İYİ Parti Kırşehir Merkez İlçe Başkanlığının 3. Olağan Kongresi yapıldı.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen kongrede saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

Divan Başkanlığını İYİ Parti Mersin Milletvekili Behiç Çelik yaptığı kongrede tek aday olan mevcut başkan Zafer Satılmış, göreve yeniden seçildi.

Satılmış, kendisine destek veren herkese teşekkür ederek, 2023 seçimlerinde başarılı olmak istediklerini, bunun için de her zamankinden daha fazla çalışacaklarını söyledi.

Kongreye, İYİ Parti Kırşehir İl Başkanı Müfit Göçen, Kırşehir Belediye Başkan Yardımcıları Asaf Kayaoğlu ve Nuri Araz, ilçe başkanları ile partililer katıldı.

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