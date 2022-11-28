Kırşehir MÜSİAD'dan üretim ve yatırım çağrısı

KIRŞEHİR (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kırşehir Şubesi Başkanı Ömer Ali Öz, bankalarda tutulan para ve altınların üretim ve yatırım için kullanılması çağrısında bulundu.

Öz, yaptığı yazılı açıklamada, Kırşehir'deki bankalarda tutulan para ve altınla, 11 milyon liraya mal olacak 1000 adet imalat fabrikası yapılabileceğine dikkati çekti.



Kentteki bankalarda BDDK verilerine göre 3. çeyrek sonunda mevduatın ortalama 11 milyar liralık hacme ulaştığını aktaran Öz, şunları kaydetti:

"İnsanların parasını, altınlarını nasıl değerlendirecekleri kendilerini ilgilendiren bir husus ancak bankalarda tutulan para ve altın, Kırşehir'in daha cazip yatırım teşvik grubunda yer almasına bir engeldir. Belki de kalkınmada öncelikli il olmamızı engelleyen bir etmendir. Kalıcı refah için gerekli olduğuna inandığımız üretim ve yatırım gerçeğine tezat, dolayısıyla üretime dayalı istihdam oluşmasını frenleyen bir mekanizma. Parayı tutmak yerine, üretime ve yatırıma yöneltmek kişinin şehrine ülkesine olan vicdani sorumluluğu sayılabilir. Hadi imalat yapamayabilirsiniz diyelim bu parayı bankada tutmak yerine al sat yaparak ticarete dahil etmek bile şehre, ülkeye hizmettir. Bankaların hoşuna gitmeyecek ama işin özünde parayı bir emtia aracı olarak görmekten vazgeçmemiz lazım."

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