Kırşehir'de şehit polis memuru Buket Keleş için mevlit okutuldu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Şehit Aileleri Derneğince, İzmir'de 2018'de göreve giderken yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada hafif ticari aracın çarpması sonucu şehit olan polis memuru Buket Keleş için mevlit programı düzenlendi.

Dernek binasında gerçekleştirilen ve yaklaşık 200 şehit yakınının katıldığı programda Kırşehir Müftülüğü din görevlileri mevlit okudu, Buket Keleş ile Pençe-Kılıç Harekatı şehitleri ve tüm şehitler için dua edildi.

Dernek Başkanı Mutlu Kılıçaslan, AA muhabirine, 2019 yılından beri her ay Kırşehirli bir şehit için mevlit programı düzenlediklerini söyledi.

Vatan için canlarını feda eden kahraman şehitlerin ailelerinin kendilerine emanet olduğunu, onları yalnız hissettirmemek, birlik ve beraberliği sürdürmek için sık sık bir araya geldiklerini vurgulayan Kılıçaslan, "Kırşehirli 195 şehidimizi ve bu toprakları bize vatan kılarken milletin bağrına gömülen tüm şehitlerimizi hayırla yad ediyoruz. Bugün de şehit polis memuru Buket Keleş'in şehadetinin 4. yılı dolayısıyla ailelerimizle bir araya gelerek, dua ettik. Rabbim tüm şehitlerimize rahmetiyle muamele eylesin, bizleri onların şefaatine nail kılsın." dedi.

- Pençe-Kılıç Harekatı'na destek

Türk Silahlı Kuvvetlerinin sürdürdüğü Pençe-Kılıç Harekatı'na da değinen Kılıçaslan, vatanın bölünmez bütünlüğünü esas alan askeri operasyonlar ile hain terör örgütüne büyük darbe vurulduğunu söyledi.

Operasyon bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiklere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk milletine sabır dileyen Kılıçaslan, şunları kaydetti:

"Vatanımızın bütünlüğüne kasteden hainler yıllardır olduğu gibi bundan sonra da olacaktır. Ancak bu vatanın öz evlatları hiçbir zaman vatan hainlerine göz açtırmayacak, geçmişte olduğu gibi gerekirse canını siper edecek ve terörle mücadelesini sürdürecektir. Hain terör örgütünü destekleyenler ve buna göz yumanların da cezasının adalet önünde verileceğine inanıyoruz. Bugün 200'e yakın şehit ailemizle Pençe-Kılıç Harekatı'nda şehit olan kahramanlarımıza da operasyon bölgesinde görev yapan tüm askerlerimize de dualarımızı gönderdik."

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