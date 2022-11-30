Kırşehir Valisi Buhara, Kaman'da yatırımları inceledi

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Kaman'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Buhara, ilçede devam eden yatırımları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Yapımı tamamlanan ve inşaatı devam eden bazı kurum binalarındaki son durumu kontrol eden Vali Buhara, Kaman Gençlik Merkezi'nde da gençlerle bir araya geldi.



Merkezde kurs gören gençlerle sohbet eden Buhara, gençlerin müzik dinletisini izledi.

Vali Buhara'ya, Kaymakam Mehmet Usta ve kurum amirleri de eşlik etti.

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