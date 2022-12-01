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KAEÜ'de uluslararası şura

AA

KAEÜ'de uluslararası şura

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) ile İlmi ve Metodolojik Araştırmalar Merkezi'nin (İLMAR) organize ettiği "Tevhidi Düşünce Işığında İlim Dallarının Yeniden İnşası Uluslararası Şurası" başladı.

Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki şurada konuşan KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, İbni Sina'nın felsefeyi doğa bilimleri, matematik ve metafizik olarak sıraladığını anımsattı.

Doğrulanmış, sınanmış bir sorgulama metodu haline getirilemediğinde metafiziğin, sadece göreceli kavram halinde kalacağını vurgulayan Karakaya, metafiziği yeniden kendi ilkeleriyle Türk İslam düşünce geleneğindeki halinde kullanılması gerektiğini söyledi.

Yapılan şuranın kainatın okunmasına ve insanın tanımlanmasına katkı sunacağına inandığını aktaran Karakaya, oturumların verimli geçmesini temenni etti.

İLMAR Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Osman Şimşek de İslam medeniyetlerinin tevhidi düşünce yöntemine yönelmesi için çalışmalar yaparak sempozyum, kongre, konferans ve şuralar düzenlendiklerini dile getirdi.

Şura, iki gün sürecek.

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