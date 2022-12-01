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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırşehir'de 11 ayda 3 bin 64 denetim yapıldı

AA

Kırşehir'de 11 ayda 3 bin 64 denetim yapıldı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 11 ayda 3 bin 64 denetim yapıldığı bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kentte vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşması amacıyla denetimlerin hız kesmeden sürdüğü belirtildi.

Gıda ve Yem Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin kent genelinde kontrollerin yanı sıra gıda ve hijyen denetimleri yaptıkları vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"01.01.2022 tarihinden 30.11.2022 tarihine kadar Kırşehir genelinde market, büfe, unlu mamuller, kasap, lokanta, fastfood, fırın, pastane, hazır yemek fabrikaları, şekerleme üretim merkezleri de dahil olmak üzere 11 ayda toplam 3 bin 64 denetim yapılmıştır. Eksiklik görülen işletmelere idari yaptırım kararları uygulanmıştır. Ayrıca sadece kasım ayında il genelinde 293 denetim gerçekleştirilmiştir. Gıda ve Yem Şube Müdürlüğümüze bağlı personellerimiz tarafından yapılan denetimler rutin şekilde devam etmektedir."

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