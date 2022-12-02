Kırşehir MÜSİAD'ın "Dost Meclisi" toplantıları sürüyor

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KIRŞEHİR (AA) - Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Kırşehir Şube Başkanlığının "Dost Meclisi" toplantılarında iş insanlarına İŞKUR'un çalışmaları anlatıldı.

Şube Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, her ay düzenlenen "Dost Meclisi" toplantılarında bu ay İŞKUR Kırşehir İl Müdürü Metin Ülgen Kaya ve Müdür Yardımcısı Ahmet Hamdi Ünal, kurum çalışmalarıyla ilgili sunumlarının yanı sıra, işsizlik problemi, nitelikli işçi bulma sorunu ve mesleki eğitim konularından bahsetti.

Toplantının ardından MÜSAİD Kırşehir Şube Başkanı Ömer Ali Öz, İŞKUR ile ilgili güncel konularla birlikte iş dünyasındaki gelişmeleri değerlendirdiklerini belirterek, Kaya ve Ünal'a teşekkür etti.

İl Müdürü Kaya ise MÜSİAD ailesiyle beraber olmaktan mutluluk duyduklarını, ilerleyen süreçte de şehrin ve iş dünyasının lehine olabilecek her çalışmada beraber hareket edeceklerini aktardı.

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