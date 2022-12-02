Kırşehir'de Çin'in Doğu Türkistan politikaları protesto edildi

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KIRŞEHİR (AA) - Çin'in Doğu Türkistan politikaları Kırşehir'de, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlarca protesto edildi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Kırşehir Şubesi öncülüğünde, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, Kapucu Camisi önünde bir araya geldi.

Grup adına açıklama yapan AGD Kırşehir Şubesi Üniversite Komisyon Başkanı Yasin Babayiğit, Doğu Türkistanlı kardeşlerinin yanında olduklarını göstermek için bir araya geldiklerini söyledi.

Doğu Türkistan'da Müslümanların durumlarının içler acısı olduğunu vurgulayan Babayiğit, şunları kaydetti:

"Doğu Türkistanlıların birçok temel haktan mahrum bırakıldığına, zulüm ve baskılarla inanç ve düşünce özgürlüklerinin kısıtlandığına, psikolojik ve fiziksel işkencelere maruz kaldıklarına dair haberler can yakmaktadır. Çin, Müslüman Doğu Türkistan halkının ve Çinli Müslümanların haklı taleplerini susturmak, örtbas etmek ve bu hakların dış dünyayla irtibatlarını kesmek yerine farklı kimliklerin temel hak ve özgürlüklerini yaşayabilecekleri bir zemin oluşturmanın gereklerini yerine getirmelidir. Başta Türkiye olmak üzere İslam ülkelerinin Müslüman Doğu Türkistan'ın haklı talepleri doğrultusunda Çin'e karşı birlikte hareket etmeleri ve her platformda bu konuyu dile getirmeleri gereklidir."







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