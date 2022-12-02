GÜNCELLEME - Kırşehir'de uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 29 kişi gözaltına alındı, adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında şafak vakti 35 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, 29 zanlı gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
İşlemleri tamamlanan H.G, E.B, R.I, İ.K, Y.A, A.K, H.İ.Ş. ve A.Ç.K, sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.
Çıkarıldıkları mahkemede H.G, E.B, R.I, Y.A. ve A.K tutuklandı. İ.K, H.İ.Ş, A.Ç.K adli kontrolle diğer 21 kişi ise emniyet sorgusunun ardından serbest bırakıldı.