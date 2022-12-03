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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırşehir'de 3 bin 523 öğrenci ücretsiz yemek hizmetinden faydalanıyor

AA

Kırşehir'de 3 bin 523 öğrenci ücretsiz yemek hizmetinden faydalanıyor

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de eğitimin tüm kademelerinde öğrencilere desteklerin sürdüğü ve 3 bin 523 öğrencinin ücretsiz yemek hizmetinden faydalandığı bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, eğitim yardımlarından öğrenci burslarına, taşımalı eğitimden ücretsiz yemek imkanına, ücretsiz ders kitaplarından yardımcı kaynaklara çok sayıda projenin uygulanmaya devam edildiği anımsatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan, kentte taşımalı eğitim kapsamında 2 bin 679, okullardaki pansiyonlarda 794 ve okul öncesinde 50 olmak üzere toplam 3 bin 523 öğrencinin ücretsiz yemek hizmetinden faydalandığını belirtti.

Bakanlığın yıllardan beri çok sayıda sosyal politikayla eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmeye devam ettiğini vurgulayan Alpaslan, şunları kaydetti:

"Taşımalı eğitim kapsamında okullarımızdaki pansiyonlarda ve okul öncesinde ilimizde 3 bin 523 öğrencimiz ücretsiz yemek hizmetinden faydalanıyor. Mevcut durumda Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyon 800 bin öğrencimize ücretsiz yemek hizmeti verilmektedir. Bu hizmetin 2023 yılında 2,5 milyon öğrenciye çıkarılacağı hedeflenmekte, okul öncesine ağırlık verileceği Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer tarafından açıklanmıştır. Bu hedefler doğrultusunda bizler de Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Bakanlığımız tarafından uygulamaya konulan tüm programların ilimiz bazında da uygulanması için gayretle çalışıyoruz."

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