Kırşehir'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün engellilere yönelik farkındalığın artarak gelişmesine vesile olmasını diledi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Buhara, Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde düzenlenen programa katıldı.

Programda engelli vatandaşlarla bir araya gelen Vali Buhara, onların görüş ve taleplerini alırken, engellilerin hazırlayıp sunduğu gösterileri izledi.

Devletin sağladığı imkanlarla engelli vatandaşların her zaman yanında olduklarını vurgulayan Buhara, "Yapılan iyileştirmelerle engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata katılımları artmış, bu düzenlemeler diğer ülkelere de örnek olmuştur. Bizler de toplum olarak bu özel kardeşlerimizi anlamak, onlara sevgiyle yaklaşmak durumundayız. Unutmamalıyız ki hepimiz bir engelli adayıyız. Zihinlerdeki engelleri yıktığımızda engellerin en önemlisini aşmış oluruz. Engelli kardeşlerimizin imkan verildiğinde hayatın birçok alanında önemli başarılara imza attıklarını görüyoruz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün engellilere yönelik farkındalığın artarak gelişmesine vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Programa, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu ile kurum yöneticileri de katıldı.

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