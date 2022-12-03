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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Adliyesi'nde çocuk teslimine ilişkin eğitim programı düzenlendi.

Kırşehir Adliyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması işlemleri, çocuk görüşme merkezi aracılığı ile Kırşehir Adliyesi'nde nisan ayından beri uygulanıyor.

Adliye konferans salonunda, Kırşehir Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü tarafından kamu kurum ve kuruluşlarında görevli psikolog, pedagog, sosyal çalışmacı, çocuk gelişimci, rehber öğretmenler, uzmanlara ve meslek profesyonellerine, çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki işlemlerine yönelik bilgilendirme eğitimi düzenlendi.

Eğitim programında konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, çocuk teslimleri ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair işlemlerde yeni sürecin daha profesyonel olduğunu, bu kapsamda uzmanlara ihtiyaç duyulduğunu, eğitim programının da sürece ilişkin bilgilendirme maksadıyla yapıldığını anlattı.

Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü uzmanları, çocuk görüşme bürosunun işleyişi ile çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki sürecine dair sunum yaptı.

Programa Kırşehir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Ömer Dadal da katıldı.

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