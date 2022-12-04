Kırşehir'de evinde yangın çıkan 101 yaşındaki yaşlı kadın hayatını kaybetti

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Kaman ilçesinde yalnız yaşayan 101 yaşındaki yaşlı kadın, evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Makbule Uzunay'a ait Bahçelievler Mahallesi'ndeki evde yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede yayılmasıyla yangın büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye gelen Kaman Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangının ardından evde kontrol yapan ekipler, Uzunay'ın cansız bedenini buldu.

Cenaze, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Yangının sobadan çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor.

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