Kırşehir'de jandarma personeline "Aile Saadeti ve Huzuru" konferansı

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı personeline "Aile Saadeti ve Huzuru" konferansı verildi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinden (KAEÜ) yapılan yazılı açıklamaya göre, Fatma Bacı Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Nur Çetin jandarma personeline konferans verdi.

KAEÜ Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansta konuşan Çetin, ailenin dünyada kurulan ilk toplumsal kurum olduğunu, hayattaki mutluluk ve huzur arayışının ailede saklı bulunduğuna değindi.

Ailenin insanın ilk güven limanı, okulu, sevgi ve kültür ocağı olduğunu aktaran Çetin, "Aile içi iletişimin saygı, sabır ve sadakate dayalı olması gerekir. 'Eline, diline, beline sahip ol' diyen Ahi teşkilatı ve 'İşine, aşına, eşine sahip ol' diyen dünyada bilinen ilk kadın örgütü Bacıyan-ı Rum teşkilatıdır. Biz evlerimizde huzurla uyuyabiliyorsak Türk Silahlı Kuvvetli mensuplarımızın ve güvenlik güçlerimizin sayesindedir. Aziz milletimizin gözbebeği olan kahraman evlatlarımızın iyi yetişmeleri için eğitim kurumları her zaman hizmetlerindedir." ifadelerini kullandı.

Konferansı, KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Kırşehir İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sadık Gülecen ve çok sayıda jandarma personeli takip etti.

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