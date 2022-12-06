Kırşehir'de "Geleceğin Nesilleri Buluşuyor" sergisi açıldı

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, "Geleceğin Nesilleri Buluşuyor" resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinden (KAEÜ) yapılan yazılı açıklamaya göre, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılan sergide, Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümünün, Ahi Çocuk Topluluğu ile yürüttüğü çalışmalar kapsamında hazırlanan oyun ve oyun materyalleri, karakalem ve portre çalışmaları ile okul öncesi eğitimde kullanılmak için tasarlanan maket, materyaller ve kostümler tanıtıldı.

Sergiyi Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, kurum müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler ziyaret etti.

Geleceğin nesilleri için hazırlanan oyunlar, materyaller, yüz boyama etkinliklerinin tanıtımın yapıldığı sergi kapsamında, Ebelik Bölümü öğrencileri de anne ve anne adaylarına yönelik eğitim verdi.



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