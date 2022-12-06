Kırşehir'de baz istasyonlarından akü çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de baz istasyonlarından akü çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Suç Araştırma Tim Komutanlığı (JASAT) ekipleri, merkez Toklumen ve Akpınar ilçesi Büyükabdiuşağı köylerinde ekim ve kasım aylarında baz istasyonlarından çok sayıda akü çalınmasıyla ilgili teknik çalışma sonucu faili belirledi.

Şüpheli S.Ş, kent merkezindeki ikametine düzenlenen operasyonda gözaltına aldı.

Şüphelinin ikametinde ele geçirilen 20 akü, Türk Telekom AŞ yetkililerine teslim edildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan S.Ş, sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.

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