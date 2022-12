Kırşehir'de esnaftan marketlerle ilgili yapılacak düzenlemelere destek

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, zincir marketlerle ilgili yapılacak yeni düzenlemeleri desteklediklerini bildirdi.

Öztürk, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zincir marketlerle yeni düzenlemelerin devreye alınacağı açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Uzun süredir zincir marketlerin fırsatçılığını gündeme getirdiklerini vurgulayan Öztürk, "Sonunda bu durum gündeme getirildi. Sayın Cumhurbaşkanımız açıklama yaparak fırsatçı zincir marketler için gereken düzenlemelerin yakında yapılacağını söyledi. Esnaf temsilcileri olarak bu kararın bir an önce alınmasını ve Perakende Ticaret Kanunu'nda gerekli düzenlemelerin yapılmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yerel esnafın işlerinin durma noktasına geldiğini ve marketlerin şehir merkezine uzak noktalara taşınması gerektiğini aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"Gelinen süreçte zincir marketler her köşe başında açtığı küçük mağazalarında her yelpazeden ürün satıyor. Bisikletten araç malzemelerine, giyimden kırtasiyeye her sektörü ele geçirmeye çalışıyorlar. Bu durumun önüne geçmek için ya bu marketlerin şehir dışına taşınması ya da ürün kısıtlaması getirilmesi gerekiyor. Aksi halde esnaf kepenk kapatacak."



