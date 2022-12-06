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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bozlak ustası Muharrem Ertaş Kırşehir'de anıldı

AA

Bozlak ustası Muharrem Ertaş Kırşehir'de anıldı

KIRŞEHİR (AA) - "Bozkırın tezenesi" Neşet Ertaş'ın babası bozlak ustası Muharrem Ertaş, ölümünün 38. yılında düzenlenen konserle anıldı.

Kırşehir Belediyesince Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen konserin ilk bölümünde Kırşehir Belediyesi Abdallar Topluluğu sahne aldı.

Mahalli sanatçılar, Muharrem Ertaş ve Neşet Ertaş'ın türküleriyle Kırşehir yöresine ait oyun havalarını seslendirdi.

Daha sonra sanatçı Ender Balkır sahne aldı.

Salonu dolduran çok sayıda kişi, alkışlarıyla sanatçılara eşlik etti.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, konser programında yaptığı konuşmada, 38 yıl önce hayatını kaybeden bozlak ustası Muharrem Ertaş'ı saygı ve özlemle andığını belirtti.

Ertaş'ın, Türk Halk Müziği'nde Anadolu'da bir ekol olduğunu vurgulayan Ekicioğlu, bozlak denince akla ilk onun isminin geldiğini ifade etti.

Muharrem Ertaş'ın sesinin genişliği, rengi, tınısı ve tekniği yönünden eşsiz bir değer olduğunu anlatan Ekicioğlu, "Bozlak kültürünün en önemli üstadı olan Muharrem Ertaş, başta oğlu Neşet Ertaş olmak üzere birçok kişiye de örnek olmuştur. Büyük saz ve söz üstadı Muharrem Ertaş, kökü yüzyıllar öncesine dayanan Anadolu Abdal geleneğinin en önemli temsilcilerinden biri olarak tarihteki yerini almıştır." dedi.

CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan da Muharrem Ertaş, Neşet Ertaş ve Hacı Taşan gibi Abdal geleneğinden gelen sanatçıların emekleriyle Kırşehir'in UNESCO tarafından müzik dalında Yaratıcı Şehirler Ağı'na alındığını dile getirdi.

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