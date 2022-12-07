Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Kırşehir'de ziyaretlerde bulundu

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KIRŞEHİR (AA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kırşehir'de ziyaretler gerçekleştirdi.

Parti otobüsüyle Kırşehir'e gelen Özdağ, Medrese Mahallesi'nde partisinin İl Başkanlığı binasının açılışını yaptı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Özdağ, yapacağı ziyaretlerle vatandaşların sorunlarını dinleyerek Zafer Partisi'nin çözüm önerilerini anlatacağını söyledi.

Türkiye'nin ve Kırşehir'in meselesinin seçimlere giderken kimlerin aday olacağı olduğunu belirten Özdağ, şöyle konuştu:

"Bir taraftan altılı masa kimi aday çıkaracak diye konuşurken, sanki Millet İttifakı'nın adayı belirsizken, Cumhur İttifakı'nın adayı belliymiş, Erdoğan kesinlikle aday olurmuş gibi konuşuluyor. Halbuki, Recep Tayyip Erdoğan'ın üçüncü kez cumhurbaşkanı olma şansı anayasa açısından yok. Aday olabilmesi için anayasada bir tek yol var, o da seçimlerin yenilenmesi. Bakın, erken seçim değil çünkü anayasada erken seçim yok. Seçimlerin yenilenmesi var. Seçimlerin yenilenmesi kavramı, seçimlerde bir rahatsızlık olması durumunda bir ay sonra yenilenmesi, 15 gün sonra yenilenmesi gibi düşünülebilir ama bir seçim, üzerinden 4 yıl 10 ya da 11 ay geçtikten sonra yenilenmez."

Özdağ, daha sonra Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası ile yerel televizyonları ziyaret etti.

Ankara ve Lise caddelerinde esnaf ziyareti de yapan Özdağ, partisine destek istedi.

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