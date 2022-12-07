Başpehlivan Şimşek, KAEÜ Rektörü Karakaya'yı ziyaret etti

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KIRŞEHİR (AA) - Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Cengizhan Şimşek, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya'yı ziyaret etti.

KAEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Karakaya ziyarette KAEÜ Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi 4. sınıf öğrencisi Şimşek'e teşekkür belgesi ve hediye takdim etti.

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Şimşek'i tebrik eden Karakaya, başarısının üniversiteye de katkı sağladığını aktardı.

Ziyarete, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ersan Kara da eşlik etti.



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