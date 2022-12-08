Kırşehir Valisi Buhara'dan hastane ziyareti

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören hasta ve yakınlarını ziyaret etti.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Buhara ziyaretinde hastanenin farklı birimlerinde inceleme yaparak başhekim Prof. Dr. Ali Güneş'ten çalışmaları hakkında bilgi aldı.



Hastane servislerindeki odaları da gezen Vali Buhara, tedavi gören hastalar ve refakatçileriyle sohbet etti.



Vali Buhara, ziyaretine ilişkin olarak, "Hasta ve hasta yakınlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Dilek ve temennilerini dinledik. Vatandaşlarımızın verilen sağlık hizmetlerine ilişkin memnuniyeti bizim de memnuniyetimizdir." ifadelerini kullandı.







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