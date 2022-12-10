KAEÜ Rektörü Karakaya, AÜB Üst Kurul Toplantısı'na katıldı

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Anadolu Üniversiteler Birliği (AÜB) Üst Kurul Toplantısı'na katıldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sivas'ta düzenlenen ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın da katıldığı toplantıyı değerlendiren Karakaya, üniversitelerin bölgesini ileriye taşıma noktasında öncülük edecek her hareketin içinde olması gerektiğini belirtti.

Üniversitelerin katma değer oluşturduğunu, Ar-Ge çalışmalarıyla yenilik getirdiğini, istihdama katkı sunduğunu vurgulayan Karakaya, "Üniversitelerimiz bunların yanında yabancı öğrencilere verdiği değerle onları birer gönül elçisi olarak yetiştiren bir anlayışla hareket etmeli. Üniversitemiz uluslararası öğrenciler açısından da çekim merkezi haline gelmektedir. YÖK ve Cumhurbaşkanlığının destekleri, önderliği de bizim her zaman yanımızda ve bize güç vermektedir." ifadelerini kullandı.



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