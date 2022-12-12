Kırşehir'de vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, tedavi gördüğü hastanede 70 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Mürsel Yılmaz'ın cenazesi toprağa verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yılmaz'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, merkeze bağlı Toklumen köyü camisine getirildi.

Gazinin naaşı, kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

Törene, Yılmaz'ın ailesi ve yakınları, Kırşehir Vali Yardımcısı Turan Soğukoluk, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sadık Gülecen, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan, Vali Hüdayar Mete Buhara, taziye ziyaretinde bulunduğu gazinin ailesine başsağlığı diledi.

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