Kırşehir'deki halk eğitim merkezlerinden 37 bin 582 kursiyer faydalandı

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de halk eğitim merkezlerinde açılan kurslardan bu yıl 37 bin 582 kişinin faydalandığı bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, merkez ve ilçelerdeki halk eğitim merkezlerinde bu yıl farklı alanlarda 1628 genel, mesleki ve teknik kurs açıldığı belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü öncülüğünde açılan kurslardan 37 bin 582 kişinin faydalandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kursların birçoğu istihdama yönelik kurslardır. Öğrenen topluma dönüşüm sürecinde beşikten mezara kadar rehberlik hizmeti sunan, bireyin bilgi, şuur ve yetkinliklerini geliştirerek insanlığın kalkınmasında sorumluluk almasını destekleyen, belgelendirilebilen, izlenebilen kaliteli eğitimler sunmak amacıyla çalışmalarına devam eden halk eğitimi merkezlerimiz yeni açılacak kurslara kursiyerlerimizi beklemektedir."

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