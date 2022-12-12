Kırşehir'de esnafa SGK prim desteği talebi

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, esnafın çalışanları için ödediği SGK primlerine devlet desteği talep ettiklerini bildirdi.

Öztürk, yazılı açıklamasında, esnafın zor bir süreçten geçtiği belirterek, SGK primlerini ödemekte zorlandıklarını ifade etti.

Esnaf açısından zorlu sürecin devam ettiğini vurgulayan Öztürk, kira ve faturalarıyla kendileri ve çalışanlarının sigorta primlerini ödeme sıkıntısı çektiğini aktardı.

Öztürk, esnafın çalıştırdığı kişileri sigorta yapmak zorunda olduğunu hatırlatarak, "Ancak esnafın güçlük çektiği bugünlerde SGK primlerini karşılaması mümkün olmuyor. Devletimiz esnafına destek olmak için SGK primlerinin yarısını ya da 3 yıllık primlerin tamamını karşılarsa işveren büyük bir yükten kurtulacaktır. Cumhurbaşkanımız da açıklama yaparak işverenlere yardımcı olacaklarını söyledi. Bunun açılımı önümüzdeki günlerde belli olacaktır." ifadelerini kullandı.



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