Kırşehir'de çiftçilere 17 milyon 400 bin liralık kırsal kalkınma desteği sağlandı

Sahte avukat şebekesinden notlar: Bu fakir, bir şey çıkmaz

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, çiftçilere bu yıl yaklaşık 17 milyon 400 bin lira kırsal kalkınma desteği ödemesi yapıldığı bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ekonomik yatırımlar, makine ekipman, bireysel, sulama, Uzman Eller Projesi, arıcılık ve ipekböceği projeleri, küçük ve büyükbaş hayvancılığı geliştirme projeleri kapsamında üreticilere destek sağlandığı ifade edildi.

Destek ödemelerinin yıl içerisinde gerçekleştirildiği vurgulanan açıklamada, en fazla desteğin 6 milyon 343 bin lira ile ekonomik yatırımlar, 6 milyon 871 bin lira ile makine ekipman, 2 milyon 84 bin lira ile de küçük ve büyükbaş hayvancılığı geliştirme projelerine yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, toplam 96 projeye destek verildiği kaydedilen açıklamada, yaklaşık 17 milyon 400 bin liralık destekle Kırşehir'in tarım ve hayvancılığının gelişmesine katkı sağlandığı aktarıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.