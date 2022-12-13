Kırşehir'de çiftçilere 17 milyon 400 bin liralık kırsal kalkınma desteği sağlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırşehir'de çiftçilere 17 milyon 400 bin liralık kırsal kalkınma desteği sağlandı

AA

Kırşehir'de çiftçilere 17 milyon 400 bin liralık kırsal kalkınma desteği sağlandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, çiftçilere bu yıl yaklaşık 17 milyon 400 bin lira kırsal kalkınma desteği ödemesi yapıldığı bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ekonomik yatırımlar, makine ekipman, bireysel, sulama, Uzman Eller Projesi, arıcılık ve ipekböceği projeleri, küçük ve büyükbaş hayvancılığı geliştirme projeleri kapsamında üreticilere destek sağlandığı ifade edildi.

Destek ödemelerinin yıl içerisinde gerçekleştirildiği vurgulanan açıklamada, en fazla desteğin 6 milyon 343 bin lira ile ekonomik yatırımlar, 6 milyon 871 bin lira ile makine ekipman, 2 milyon 84 bin lira ile de küçük ve büyükbaş hayvancılığı geliştirme projelerine yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, toplam 96 projeye destek verildiği kaydedilen açıklamada, yaklaşık 17 milyon 400 bin liralık destekle Kırşehir'in tarım ve hayvancılığının gelişmesine katkı sağlandığı aktarıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırşehir'de esnafa SGK prim desteği talebi
YEREL HABERLER Kırşehir'de esnafa SGK prim desteği talebi
Kırşehir'deki halk eğitim merkezlerinden 37 bin 582 kursiyer faydalandı
YEREL HABERLER Kırşehir'deki halk eğitim merkezlerinden 37 bin 582 ...
Kırşehir'de vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kırşehir'de vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.