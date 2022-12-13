KAEÜ ile Petlas arasında öğrencilerin istihdamına yönelik protokol imzalandı

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) ile Petlas AŞ arasında öğrencilerin eğitim süreçlerinin desteklenmesi ve istihdamına katkı yapılması amacıyla protokol imzalandı.

KAEÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Petlas AŞ'de düzenlenen imza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör arasında ikili iş birliklerine büyük önem verdiklerini vurguladı.

Protokol kapsamında eğitim öğretim sürecini Petlas iş birliği ile geliştirmek istediklerini belirten Karakaya, öğrencilere yönelik istihdam sağlanması ve eğitim süreçlerinin desteklenmesinin amaçlandığını ifade etti.

Dünyanın işsizlik sorunuyla ilgili çok zor dönemden geçtiğine değinen Karakaya, gelecekteki proje ve iş birliği ilişkilerinin geliştirilmesinin de hedeflendiği 3 yıl sürecek protokolün hayırlı olmasını diledi.

Petlas Genel Müdürü Hakan Yalnız da şirket olarak büyüme çalışmaları içinde olduklarına vurgu yaparak genç istihdama ihtiyaç olduğunu, bu kapsamda KAEÜ ile imzaladıkları protokolü çok değerli bulduklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından Karakaya ve Yalnız iş birliği protokolünü imzaladı.

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