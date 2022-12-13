Kırşehir'de emekli öğretmen ölü bulundu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, emekli öğretmen kaldığı öğretmenevinde ölü bulundu.
Kent merkezindeki Kırşehir Öğretmenevi görevlileri, burada kalan emekli öğretmen Zabit Ş'den (52) uzun süre haber alamayınca yetkililere bilgi verdi.
Odasına giren görevliler, Zabit Ş'yi yerde hareketsiz halde buldu.
Sağlık ekibi tarafından öldüğü belirlenen emekli öğretmenin cenazesi, otopsi için Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Sağlık sorunları olduğu öğrenilen Zabit Ş'nin, yaklaşık 2 aydır Kırşehir Öğretmenevi'nde kaldığı belirtildi.