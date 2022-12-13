Kırşehir Valisi Buhara'dan köy ziyaretleri

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, merkeze bağlı köyleri ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Karıncalı köyünü ziyaret eden Buhara, köy okulunda incelemelerde bulundu.
Sınıfları gezerek öğrencilerle bir araya gelen Buhara, burada yaptığı konuşmada, "Gülümseyen gözleri, sımsıcak yürekleri ile beş çocuğumuzla tanıştık. Onların heyecan ve mutluluklarına şahit olmak ne güzel şey. Öğrencilerimiz Zekiye, Elif, İrem, Esma ve Halil, İbrahim Bayram öğretmenimize emanet. Yolları da bahtları da açık olsun." ifadelerini kullandı.
Vali Buhara, davet üzerine misafir olduğu bir köy sakininin evinde vatandaşlarla sohbet etti.
Daha sonra merkeze bağlı Çayağzı köyüne geçen Vali Buhara, Çayağzı Köy Yaşam Merkezi'nde incelemelerde bulunarak, burada eğitim alan kursiyerlerle görüştü.
Köy kahvesinde vatandaşlarla sohbet eden Buhara, taleplerini dinledi.