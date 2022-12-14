Kırşehir'den Antalya'daki sel bölgesine iş makinesi ve personel desteği

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRŞEHİR (AA) - Antalya'daki sel bölgesine Kırşehir'den iş makinesi ve personel desteği sağlandığı bildirildi.

Kırşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Antalya'nın Kumluca ve Finike içlerinde meydana gelen sel felaketi sonrasında yürütülen çalışmalara destek olmak amacıyla İl Özel İdaresine ait 1 adet taşıyıcı tır, 1 adet taşıyıcı kamyon, 2 adet kazıyıcı yükleyici kepçe ve 1 adet pikaptan oluşan araç filosu ve 5 kişilik ekibin gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, Valiliğin koordinasyonunda görevlendirilen ekibin bölgede yürütülen çalışmalarda görev alacağı kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.