KAEÜ'de "Liderlik ve Yöneticilik" eğitimi verildi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) "Liderlik ve Yöneticilik" eğitimi düzenlendi.

KAEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitimi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal verdi.

Üniversite idarecilerine yönelik düzenlenen eğitimde konuşan Ünal, liderlik ve yöneticilik konusunda sunum yaptı.

Kurum kültürü bulunan her bireyin lider ve yönetici olabileceğini belirten Ünal, "Bireyde kurum kültürü ile aidiyet duygusunun da var olması liderlik ve yöneticilik vasfının gelişmesinde önemli bir durumdur. Bireyde sorun çözme, eleştiriye açık olma gibi özellikler varsa o birey lider ve yönetici olma kabiliyetine de sahiptir. Eğer birey eleştiriye kapalıysa lider ve yönetici olması çok zor." ifadelerini kullandı.

KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, sunumun ardından Ünal'a hediye takdim etti.





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