Kırşehir'de çiftçilere 312 milyon lira bitkisel üretim desteği verildi

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de çiftçilere 312 milyon liralık bitkisel üretim desteği sağlandığı bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bu yıl gerçekleştirilen bitkisel üretim desteğiyle tarımsal üretimin artırılmasına katkı sağlandığı ifade edildi.

Çiftçilere Toprak Mahsulleri Ofisi alım primi, sertifikalı tohum kullanımı ile mazot ve gübre desteklerinin sağlandığı vurgulanan açıklamada, en fazla desteğin 192 milyon lira ile mazot ve gübrede verildiği aktarıldı.

Açıklamada, Toprak Mahsulleri Ofisi alım primi ve sertifikalı tohum kullanımı için de 120 milyon liralık destek verildiği kaydedildi.

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