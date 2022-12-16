Balkan ülkelerinden konuklar Kırşehir'in tarihi ve kültürel mekanlarını gezdi

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KIRŞEHİR (AA) - Romanya, Bulgaristan ve Sırbistan'dan Kırşehir'e gelen basın mensuplarına kentin tarihi ve kültürel yerleri tanıtıldı.

Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı koordinesinde, UNESCO Dünya Kültür Mirası İç Anadolu Rotası kapsamında yabancı basın mensupları için Kırşehir'e gezi programı düzenlendi.

Misafirler ilk olarak Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi ve yanında bulunan Japon Bahçesi'ni gezdi. Daha sonra Ahi Külliyesi'ne geçen yabancı konuklara, Ahi Evran Veli Camisi ziyaretinde Ahilik kültürü tanıtıldı.

Kırşehir ve Anadolu aşıkları, kültürel değer ve şahsiyetlerine yer verilen Neşet Ertaş Gönül Sultanları Kültür Evi'ni de ziyaret eden basın mensuplarına Abdallar Müzik Topluluğu, Neşet Ertaş'ın türkülerini seslendirdi.

Konuklara ziyaretlerinde eşlik eden Vali Hüdayar Mete Buhara, "Yabancı konuklarımızı kültür, tarih ve müzik şehri, Ahiler diyarı Kırşehir'de ağırlamaktan mutluluk duyduk. Kendilerinin buradan güzel anılarla ayrılacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Misafirler de Kırşehir'i çok beğendiklerini, kültürel değerleri tanımaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

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