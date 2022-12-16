Kırşehir'de sosyal medyada çocuklarının taciz edildiğini iddia eden aile şikayette bulundu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de belediye şirketinde çalışan kişinin sosyal medya üzerinden çocuklarına taciz mesajı gönderdiğini iddia eden aile, polis merkezine şikayette bulundu.
Kent merkezinde yaşayan Y.S, Kırşehir Belediyesi önüne gelerek, belediye bünyesindeki bir şirkette çalıştığını öne sürdüğü bir kişinin, 14 yaşındaki oğluna sosyal medya üzerinden taciz mesajları gönderdiğini iddia etti.
Burada bir süre bekleyen Y.S, belediye görevlileriyle görüştükten sonra eşiyle birlikte Ahi Polis Merkezi'ne giderek, söz konusu kişi hakkında şikayette bulundu.
Bu arada, Kırşehir Belediyesi yetkililerinin, çocuğun babasından şikayet dilekçesi aldıkları ve söz konusu kişinin işten çıkarılması için yasal işlem başlattığı öğrenildi.
Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığının da konuyla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.