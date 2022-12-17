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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırşehir'den 63 kişilik umre kafilesi uğurlandı

AA

Kırşehir'den 63 kişilik umre kafilesi uğurlandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'den kutsal topraklara 63 kişilik umre kafilesi uğurlandı.

Müftülükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanlığı Umre Organizasyonu ile kutsal topraklara gidecek 63 kişilik umre kafilesi için İl Müftülüğü tarafından Aşıkpaşa Camii önünde program düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilahiler okunarak salavatların getirildiği programda konuşan İl Müftüsü Mehmet Yaman, "Umre yolculuğu manevi değerlerin artmasına vesile olan bir ibadettir. İlimizden 63 kişiyi daha kutsal topraklara uğurladık. Umre yolcularımıza Cenabı Allah'tan makbul bir umre nasip etmesini ve hayırla gidip, memleketimize sağ salim dönmelerini temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İl Müftü Yardımcısı Hacı Ahmet Başaran'ın yaptığı duanın ardından, 63 kişilik kafile tekbirler eşliğinde kutsal topraklara uğurlandı.

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