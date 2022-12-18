Kırşehir'de hafif ticari aracın çarptığı kişi öldü

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Mucur ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Şatıroğlu Mahallesi'nde yaşayan ve ilçe merkezindeki kızına gitmek için evinden çıkan Mustafa Doğan'a (76), yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada plakası alınamayan hafif ticari araç çarptı.

Aracın çarpmasıyla yola savrulan Doğan, olay yerine hayatını kaybetti.

Sürücü, kazadan sonra durmayarak aracıyla olay yerinden ayrıldı.

Mustafa Doğan'ın cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mucur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücünün tespiti ve yakalanması için polis ve jandarma ekipleri çalışma başlattı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.