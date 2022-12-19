Kırşehir'de "Helebiş-sıra gecesi" programı düzenlendi

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de düzenlenen "Helebiş-sıra gecesi" programında Şanlıurfa ve Kırşehir müzik kültürleri sahnelendi.

Kırşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırşehir Belediyesi ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda iki kentin sanatçıları türkü, bozlak ve oyun havalarını seslendirdi.

İki kentin kültürlerinin de sergilendiği program Kırşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından yayımlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, bu tür ortak programlara devam edeceklerini belirtti.

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na müzik alanında dahil olan ilk ve tek şehir olmanın sorumluluğuyla hareket ettiklerini vurgulayan Ekicioğlu, "Taahhütlerimizi yerine getirerek böylesi güzel programları hayata geçirmeye devam edeceğiz. Helebiş gecesi Kırşehir'de, sıra gecesi ise Şanlıurfa'da bir gelenek. Helebiş sıra secesi programının hazırlanmasında ve sunumunda katkısı bulunan tüm sanatçı kardeşlerimi kutluyorum." ifadelerini kullandı.



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