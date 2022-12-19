MÜSİAD desteğiyle Kırşehir'den Gürcistan'a makine ihracatı

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'den, MÜSİAD'ın girişimleri sonucu Gürcistan'a katı gübreleme makinesi ihraç edildi.

MÜSİAD Kırşehir Şubesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir süre önce Gürcistan'dan Kırşehir'e gelen heyet, ticari görüşmeler yaptı.

Karşılıklı imzalanan sözleşmeler sonucu Kırşehir'den Gürcistan'a tarımsal imalata dayalı ürünlerin ilk kısım ihracatı planlandı.

Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren firma tarafından Gürcistan'a katı gübreleme makineleri gönderildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSİAD Kırşehir Şube Başkan Yardımcısı Abdurrahman Başak, Türkiye'nin ihracat hacminin büyük bir ivme kazandığını belirterek, imalatçı pozisyonundaki üyelerinin ürünlerine dış ticaret desteği vererek ihracat adımı atmalarına destek verdiklerini belirtti.

Kırşehir'in ihracat hacminin artmasına da katkı vermeyi hedeflediklerini vurgulayan Başak, "Bu anlamda farklı ülkelerle irtibata geçerek üyelerimizin imalat ürünlerini ihraç etme teşebbüsü içindeyiz. Meyvelerini vermeye başlayan bu çalışmalarımıza da ilerleyen süreçte farklı ülkelerle devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Gürcistan alım heyetinden Nika Noralidze de Türkiye'de üretilen ürünlerin kalitesini bildiklerine işaret ederek, "Türkiye’de üretilen ürünlerin kalitesi artık tartışılmaz bir durumda ve çok avantajlı. Karşılıklı memnuniyet çerçevesinde yaptığımız anlaşmaların devamı gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.

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