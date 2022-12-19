Kırşehir'de oğlunun taciz edildiğini öne süren kadın, şüphelinin evine zarar verdi

Kılıçdaroğlu: Bir parti başka bir partinin içişlerine karışmamalı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, sosyal medyada 14 yaşındaki çocuğunun taciz edildiğini iddia eden kadın, zanlının evinin kapısına zarar verdi.

Y.D, 14 yaşındaki oğluna taciz mesajı gönderdiğini ileri sürdüğü Kırşehir Belediyesi şirketi çalışanı M.Z'nin adli kontrol kararıyla serberst bırakılmasına tepki göstererek, yakınlarıyla şüphelinin Bağbaşı Mahallesi'ndeki evinin önüne gitti.

Y.D. ve yakınları, M.Z'nin evinin kapısına zarar verdi.

Polis ekipleri, Y.D. ve yakınlarını sakinleştirmeye çalıştı.

M.Z, polis ekipleri eşlinde evden çıkarılarak olay yerinden uzaklaştırıldı.

Ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan M.Z, adli kontrol kararıyla serbest bırakılmış, Kırşehir Belediyesi de şüphelinin işten çıkarılması için hukuki süreç başlatmıştı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.