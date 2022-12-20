Kırşehir Valisi Buhara'dan okul ziyareti

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Öğretmen Ömer Aydın İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla okulu ziyaret eden Buhara, burada eğitimini sürdüren çocuklarla bir araya geldi.

İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan ve İl Göç İdaresi Müdürü Mikail Gündoğdu'nun da yer aldığı ziyarette sınıfları gezen Vali Buhara, çocuklarla yakından ilgilenerek hediye verdi.

Okul Müdürü Recep Sulubulut ve öğretmenlerden öğrencilerin durumu hakkında bilgi alan Buhara, okul binasında incelemelerde bulundu.

Vali Buhara, ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, "Göçmen çocukların çevresiyle uyumlu, topluma değer katan bireyler olarak yetişmeleri için gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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