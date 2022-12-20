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Kırşehir'de 2 genci öldürmekle suçlanan sanıkların yargılanmasına devam edildi

AA

Kırşehir'de 2 genci öldürmekle suçlanan sanıkların yargılanmasına devam edildi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de 2 genci öldürdükleri iddia edilen 2 sanık, ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına, tutuklu sanıklar Ş.E. ve S.A. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatlarının yanı sıra maktuller Şeyma Demir ve Hasan Aydoğan'ın aileleri olan müştekiler de salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısının önceki celse mahkemeye sunduğu mütalaaya karşı diyecekleri sorulan sanık Ş.E, önceki savunmasını tekrarlayarak, hakkındaki suçlamaları reddetti. Sanık S.A. da beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Sanık avukatları da müvekkillerinin akli dengesinin yerinde olup olmadığına ilişkin adli tıp kurumundan rapor alınmasını istedi.

Müşteki tarafın avukatı Mehmet Ali Alan da her iki sanığın suçu birlikte işlediklerinin sabit olduğunu öne sürerek, sanıklara en ağır cezanın verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Ş.E. ve S.A'nın, akıl sağlıklarının tespiti için en yakın adli tıp kurumuna gönderilmesine karar vererek, duruşmayı 7 Şubat 2023'e erteledi.

Duruşmanın ardından Kırşehir Adliyesi önünde gazetecilere açıklama yapan avukat Alan, sanıkların daha önce Kırşehir Belediyesi deposundan mazot çaldıklarının belirlendiğini belirterek, bu konuda belediye hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

Alan, sanıkların mazot hırsızlığını 16 Mart 2022'de yaptığını, cinayetlerin 24 Mart 2022 tarihinde gerçekleştiğini, belediyenin bu hususta 28 Mart 2022'de ihbarda bulunduğunu anlatarak, "Şayet belediye mazot hırsızlığını 16 Mart'ta bildirseydi belki bu suç işlenmeyecekti." dedi.

Adliye çıkışında fenalık geçiren maktul Hasan Aydoğan'ın annesi Döne Aydoğan, "Bizim çocuklarımız gelinlik ve damatlıklarıyla yatıyor." diyerek gözyaşı döktü.

- Olay

Kırşehir'de mart 2022'de kaybolan Şeyma Demir ve Hasan Aydoğan'ın otomobili, Bağbaşı Mahallesi Ağbayır mevkiinde bulunmuştu.

Gençlerden Demir'in cesedi 27 Mart'ta Kızılırmak kıyısında bulunup Akçaağıl köyünde defnedilmiş, Aydoğan'ın cesedi de 77 gün sonra Kızılırmak üzerindeki Sarıyahşi Köprüsü altında bulunup Dedeli köyünde toprağa verilmişti.

Olayla ilgili Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yakalanan Ş.E. ve S.A. tutuklanmıştı.

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