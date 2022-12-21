Kırşehir uluslararası bisiklet yarışının 2. etabına ev sahipliği yapacak

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KIRŞEHİR (AA) - Uluslararası Anadolu Dağ Bisikleti Yarışı'nın 2. etabı, Kırşehir'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Kırşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bahattin Akyön ve Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, Vali Hüdayar Mete Buhara'yı ziyaret etti.

Dünya Bisiklet Birliği (UCİ) tarafından onaylanan Uluslararası Anadolu Dağ Bisikleti Etap Yarışı'nın görüşüldüğü ziyarette konuşan Vali Buhara, bu etkinliğin Kırşehir'in ulusal ve uluslararası alanda tanıtımına önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Bahattin Akyön de etaplı dağ bisikleti yarışması ile başta Kırşehir olmak üzere Anadolu'nun güzelliklerini tüm dünyaya tanıtacaklarını belirtti.

Uluslararası derecelere sahip bisiklet yarışçılarının da katılacağı Uluslararası Anadolu Dağ Bisikleti Etap Yarışı Türkiye'de 24-27 Ağustos 2023 tarihleri arasında düzenlenecek.

Farklı ülkelerden gelecek olan amatör ve gelecek vaat eden sporcular yarışmanın 2. etabı için Kırşehir'de buluşacak.

Dünya Bisiklet Birliği takviminde yayımlanan Etaplı Dağ Yarışı Bisiklet Şampiyonası Kırıkkale'den başlayarak Kırşehir ve Nevşehir etaplarının ardından Kayseri Erciyes Dağı'nda sona erecek.

Kırşehir etabında Cacabey Medresesi önünden gökyüzünü selamlayacak olan bisiklet yarışçıları, Kırşehir Kalesi, Tarihi Uzun Çarşı, Kent Parkı ve Ahi Evran-ı Veli Külliyesi güzergahlarından geçtikten sonra Kervansaray Dağlarını aşarak Seyfe Gölü Kuş Cenneti'nin ardından yollarına devam edecek.

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