Kırşehir'de 2 bin 905 aileye eğitim verildi

LinkedIn hesabı silme ve kalıcı kapatma nasıl yapılır?

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

TÜRK-İŞ: Asgari ücrette bizim teklifimiz 9 bin TL

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de Aile Okulu Projesi ile 2 bin 905 aileye eğitim verildi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığının "Aile Okulu Projesi" kapsamında aile içi ilişkiler, ev yönetimi ve çocukların davranış yönetimlerine rehberlik edilmesi hedefleri doğrultusunda merkez ve ilçelerde 109 kurs açıldı.



Halk eğitim merkezleri bünyesinde mart ayından itibaren açılan kurslarda öğretmenler tarafından 2 bin 905 aileye eğitim verildi.

Kurslarda aile içi iletişim becerileri, bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı, çatışma ve stres yönetimi, bağımlılıkla mücadele, sosyal duygusal beceri gelişimi, akran ilişkileri, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite, ahlaki gelişim konuları anlatıldı.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.