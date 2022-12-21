Kırşehirli gençler Kocaeli Bilişim Vadisi'ni ziyaret etti

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

KIRŞEHİR (AA) - AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Kırşehirli gençlerle Kocaeli'deki Bilişim Vadisi'ni ziyaret ettiklerini bildirdi.

Ünsal, yaptığı yazılı açıklamada, kendisinin girişimleriyle yerli ve milli teknolojilerin yerinde incelenmesi için Kırşehir merkez ve ilçelerinden 50 gence gezi düzenlediklerini belirtti.

Ziyaretin çok yararlı geçtiğini vurgulayan Ünsal, yerli ve milli teknoloji hamlesine katkı sunan projeleri gençlerle yerinde görme fırsatı bulduklarını aktardı.

AK Parti olarak ülkeye dev eserler kazandırmanın yanında, bilimi, teknolojiyi ve inovasyonu destekleyecek merkezler kurulduğunu vurgulayan Ünsal, şunları kaydetti:

"Gençlerle hem ufkumuzu açmak hem de yerli ve milli teknolojileri yerinde incelemek için Kırşehir merkez ve ilçelerinden olmak üzere yaklaşık 50 gencimiz ile böyle bir gezi düzenledik. Türkiye genç nüfusuyla teknoloji devi ülkelerin yerine geçmeye aday bir ülke. Büyük tesisler ile büyük ve güçlü Türkiye hedefimize doğru kararlılıkla yürüyoruz. Biz gençlerimiz ile günü kurtarmaya değil, geleceğe mührümüzü vurmaya odaklandık. Yerli ve milli üretimimiz TOGG'u inceleyen gençlerimizdeki heyecan gösteriyor ki yeni yüzyıl 'Türkiye Yüzyılı' olacak."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.