Kırşehir'de arıcılar ve su ürünleri üreticileri desteklendi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de çiftçilere 1 milyon 502 bin liralık arıcılık ve su ürünleri desteği verildiği bildirildi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bu yıl su ürünleri, arıcılık, geleneksel kıyı balıkçılığı alanlarında çiftçilere çeşitli destekler verildiği belirtildi.
Desteklerle Kırşehir'de hayvancılığın gelişimine katkı sağlandığı vurgulanan açıklamada, su ürünlerinde 4 işletmeye 1 milyon 240 bin lira destek sağlandığı ifade edildi.
Toplam 1 milyon 502 bin liralık desteklerin çiftçilerin hesabına yatırıldığı vurgulanan açıklamada, 104 işletmeye 141 bin lira arılı kovan, 97 işletmeye de 121 bin lira geleneksel kıyı balıkçılığı desteği verildiği kaydedildi.