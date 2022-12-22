Kırşehir'de bağımlılıkla mücadele çalışmaları değerlendirildi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda farklı kurumlar tarafından bağımlılıkla mücadele konusunda sunum yapıldı.
Toplantının açılışında konuşan Vali Buhara, bağımlılıkla mücadele konusunda yürütülen çalışmaları ve planlamaları ayrıntılı olarak değerlendireceklerini belirtti.
Bağımlılıkla mücadeleye azim ve kararlılıkla devam edeceklerini vurgulayan Buhara, "Toplum hayatını tehdit eden unsurların başında gelen bağımlılığın her türlüsüyle mücadelemize topyekun olarak katkı sağlayacağız." ifadesini kullandı.