Meslek lisesi öğretmenleri öğrencilere Ahiliği öğretecek

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KIRŞEHİR (AA) - ABDULLAH YILDIZ - Kırşehir'den dünyaya yayılan bir medeniyet hareketi olan Ahiliğin yaygınlaştırılması ve yaşanması amacıyla başlatılan proje ile meslek liselerindeki öğretmenlere yönelik seminer düzenlendi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezinin başlattığı "Kırşehir Meslek Lisesi Öğretmenlerine Ahilik Eğitimi Projesi" ile il genelinde 7 mesleki ve teknik lisede görev yapan 400 öğretmen eğitim aldı.

Ticaret Bakanlığı ve Kırşehir Valiliğinin de desteklediği proje kapsamında yaklaşık bir ay süren eğitim seminerlerinde KAEÜ'den 4 akademisyen Ahiliğin doğuşu, kültürü, felsefesi, meslek ahlakı konularında bilgi verdi.

Ders yılı boyunca öğretmenlerinden Ahilik kültürünü öğrenecek öğrenciler, bu alanda bilinçli bireyler olarak meslek hayatına atılacak.

Merkez Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Öztürk, AA muhabirine, bu projeyle Kırşehir'de Ahilik kültürünü özümsemiş meslek erbaplarını yetiştirmeyi, bunu Türkiye geneline yaygınlaştırmayı amaçladıklarını söyledi.

Projeyi öncelikle meslek liselerindeki öğretmenlere uyguladıklarını, daha sonra diğer okullara yaygınlaştırmayı istediklerini vurgulayan Öztürk, şöyle konuştu:

"Öncelikle meslek lisesi öğretmenleriyle bu projeyi başlattık. Kırşehir'de 7 meslek lisesinde yaklaşık 400 hocamız var. Ahilik ve meslek ahlakı, iktisadi ve toplumsal hayattaki önemi, Ahi Evran Veli'nin hayatı gibi konularda hocalarımıza ders verildi. Eğitime katılan öğretmenlerimize Ahilik belgesi takdim edeceğiz."

KAEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gökbel de üniversitelerinde Ahilik Kültürü ve Meslek Ahlakı dersinin bir dönem öğrencilere zorunlu ders olarak verildiğini aktardı.

Geliştirilen projenin Ticaret Bakanlığı ve Kırşehir Valiliğinin desteğiyle ilk olarak meslek okullarında başlatıldığını vurgulayan Gökbel, "7 meslek lisemizdeki öğretmenlerimize Ahi Evran Veli kimdir, Ahiliğin temelleri ve meslek ahlakı açısından tanıtılması, iktisadi anlamda ekonomiye bakışı ve edebi yönleri nelerdir, bunlar anlatıldı." diye konuştu.

Badem Pınarı Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi Motor Bölümü öğretmeni Arif Demirkol da eğitim seminerinin kendileri için çok faydalı geçtiğini dile getirdi.

Ahilikle ilgili aldıkları bilgileri öğrencilere anlatacaklarını belirten Demirkol, "Biz de bu aldığımız bilgileri öğrencilerimize anlatacağız. Öğrencilerimize meslek öğretirken Ahiliği ve geleneksel usta-çırak ilişkisini Ahiliğe yakışır şekilde öğreteceğiz." ifadelerini kullandı.





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