Kırşehir'de "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesiyle yapılacak konutlar için kura çekildi

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında inşa edilecek 1139 konutun hak sahibi kurayla belirlendi.

Aşıkpaşa Spor Salonu'nda noter huzurunda, merkez ve ilçelerdeki bazı konutların kurası çekildi.

Vali Hüdayar Mete Buhara, törende, Kırşehir'de 8 bin 76 vatandaşın projeye başvurduğunu, bugün bir kısmının kurasının çekileceğini söyledi.

Kuranın hayırlı olmasını dileyen Vali Buhara, şöyle devam etti:

"Devletimiz bütün imkanlarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde herkesi ev sahibi yapma noktasında gereğini yapmaya devam edecektir. Bakanlığımızı ve TOKİ'yi bu güzel organizasyonu nedeniyle tebrik ediyorum. Şehrimizde önümüzdeki günlerde çok güzel gelişmeler olacak, çok anlamlı açılışlar yapacağız. Kırşehir, Ahi kenti. Her şeyin en güzeline layık. Vatandaşlarımızın en kısa zamanda ev sahibi olmasını temenni ediyorum."

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli de "Şehrimizde 1139 konutun kuralarını çekeceğiz. İhaleleri bir an önce TOKİ vasıtasıyla yapılacak. İnşaata da en kısa sürede başlayıp bitirdikten sonra hak sahiplerine teslim edeceğiz. Kurada ismi çıkan kardeşlerimize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal da kura çekilişinin hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Bugün vatandaşlarımızın mutluluklarını paylaştık." diye konuştu.

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