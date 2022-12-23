Cinayet sanıklarının hırsızlık suçunu bildirmeyen belediye yöneticileri hakkında suç duyurusu

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de 2 kişiyi öldürdükleri iddia edilen sanıkların, cinayetten önce belediyenin deposundan mazot çaldıklarını bildikleri halde işlem yapmadıkları öne sürülen belediye yöneticileri hakkında görevi ihmalden suç duyurusunda bulunuldu.

Cesetleri Kızılırmak kıyısında bulunan Şeyma Demir ve Hasan Aydoğan'ın öldürülmesine ilişkin davada müştekilerin avukatı olan Mehmet Ali Alan'ın, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu suç duyurusu dilekçesinde, Kırşehir Belediyesi yöneticilerinin, sanıklar Ş.E. ve S.A'nın mazot hırsızlığı olayını zamanında savcılığa bildirmeyerek görevi ihmal suçu işlediği ileri sürüldü.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Asaf Kayaoğlu ve diğer belediye yetkilileri hakkında kamu davası açılması talep edilen dilekçede, olayla ilgili basına yansıyan açıklamalar ve haberler delil olarak gösterildi.

Sanıkların cinayeti işlediklerinde Kırşehir Belediyesinde güvenlik görevlisi olarak çalıştıkları ve bu sırada belediyenin deposundan mazot çaldıklarının tespit edildiği öne sürülen dilekçede, şu ifadelere yer verdi:

"Nitelikli hırsızlık suçu işleyen Kırşehir Belediyesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan S.A. ve Ş.E'nin eylemlerinden 16 Mart 2022'de haberdar olmalarına rağmen bu kişileri Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığına ya da İl Emniyet Müdürlüğüne derhal ihbar etmemeleri suretiyle Şeyma Demir ve Hasan Aydoğan'ın hunharca öldürülmelerine sebebiyet veren, şikayet olunanların TCK'nin 279/1 ve aynı kanunun 257. maddeleri ahkamlarını ihmal ettiklerinden haklarında soruşturma yapılarak cezalandırılmaları için kamu davası açılmasına karar verilmesi gerekmektedir."

- Olay

Kırşehir'de 24 Mart 2022'ye kaybolan Şeyma Demir ve Hasan Aydoğan'ın otomobili, Bağbaşı Mahallesi Ağbayır mevkisinde bulunmuştu.

Demir'in cesedi 27 Mart'ta Kızılırmak kıyısı, Aydoğan'ın cesedi de 77 gün sonra Kızılırmak üzerindeki Sarıyahşi Köprüsü altında bulunmuştu.

Olayla ilgili 28 Mart'ta tutuklanan Ş.E. ve S.A, Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde haklarında açılan davada ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

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